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11:13, 5 сентября 2024Бывший СССР

Путин предсказал начало мобилизации детей на Украине

Путин: Киев стремится набирать детей в ВСУ, но это не решит проблем на фронте

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев стремится начать набирать детей в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но это не решит его проблем на фронте. Начало мобилизацией юношей на Украине предсказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«[Киеву] нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты (...) Но это не решит проблему (...) Следующий шаг — это студентов призывать, полностью обескровить страну», — заявил российский лидер.

По его словам, действия Киева вынуждают думать, что власти Украины не считают себя частью украинского народа.

Ранее Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта. По его словам, дальнейший ход боевых действий можно привести к полной утрате боеспособности Киева.

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      Глеб Палехов
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