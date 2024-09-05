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12:09, 5 сентября 2024Россия

Путин рассказал о докладах Минобороны о ситуации в зоне СВО

Президент Путин: МО РФ докладывает о ситуации в зоне СВО несколько раз в день

Фото: РИА Новости

Минобороны России представляет доклад президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) несколько раз в день. Об этом заявил сам Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

По словам российского лидера, он регулярно получает оперативную информацию о ходе СВО.

«Мне генштаб Минобороны в ежедневном режиме несколько раз в сутки докладывает», — рассказал Путин.

Ранее сегодня, 5 сентября, президент заявил об ослаблении позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО. Российские войска, в свою очередь, как заявил Путин, ускорили наступательные операции. Он уточнил, что Армия России берет территорию под контроль квадратными километрами.

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      Марк Леонов
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