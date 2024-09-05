Путин рассказал о последствиях снижения поставок газа из России в Европу

Путин: доходы России в случае сокращения поставок газа в Европу упадут

Доходы России в случае сокращения поставок газа в Европу упадут, однако это обстоятельство не будет иметь серьезных последствий для экономики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства уточнил, что в случае реализации подобного сценария российские поставщики перенаправят часть выпадающего экспорта на внутренний рынок. Это, по его словам, позволит удовлетворить растущие потребности россиян в газе. «Для нас (в случае снижения поставок российского газа в Европу — прим. «Ленты.ру») будет определенное сокращение доходов, но ничего. Больше «Газпром» будет поставлять внутри страны. Это тоже хорошо», — резюмировал Путин.

Он добавил, что стремление властей Евросоюза (ЕС) максимально снизить зависимость от импорта российских энергоресурсов привело к значительному увеличению их затрат. Так, стоимость газа из США, подчеркнул президент, на 50-60 процентов превышает цену российского газа. В результате экономика ЕС в настоящее время, по словам Путина, переживает «очень серьезные испытания». Однако, как заверил он, «это не было нашим выбором».

Ранее Путин усомнился в шансах мировой экономики прожить без российского газа. Он также заявил, что стремление властей ЕС и других участников «Большой семерки» (G7) резко снизить собственную зависимость от энергоресурсов РФ — «не от большого ума». Россия же в сложившихся обстоятельствах будет направлять свои энергоресурсы в другие регионы, например, в Иран, который, по его словам, давно просит о поставках газа из РФ.