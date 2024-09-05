Путин заявил о выдающихся результатах в строительстве жилья

Путин: Россия добилась выдающихся результатов в строительстве жилья

Россия добилась выдающихся результатов в строительстве жилья. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства похвалил рекордный ввод жилья в РФ в 2023 году. «Что касается стройки, мы добились просто, я считаю, выдающихся результатов в строительстве. У нас такого объема никогда раньше не было, как результаты прошлого года» — отметил он. Путин также указан на «очень хороший задел» по строительству жилья в стране.

Накануне президент России призвал обеспечить военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) жильем. Путин добавил, что уже получил доклад о решении данного вопроса, а также проблем, связанных с обеспечением рабочими местами членов семей военнослужащих.

