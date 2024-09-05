Раненый боец СВО обратился к Богу на прощальном видео и выжил

Раненый боец СВО попрощался с жизнью и попал на видео, ему удалось спастись

Российский военнослужащий получил тяжелое ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Записанное им прощальное видео опубликовал Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

«Там уже ничего не осталось внутри», — говорит, он и показывает перетянутую жгутом ногу. Затем солдат поясняет, что он был ранен в результате взрыва сброшенного с беспилотника боеприпаса недалеко от передовой.

Думая, что записывает свое последнее видео, мужчина благодарит Бога и Деву Марию. «В этой жизни и в следующей будем в благочестивой радости», — произносит он, после чего ролик обрывается.

В итоге бойца удалось спасти. Он и его сослуживец, который также попал под огонь противника, находятся в одном из госпиталей, состояние их здоровья не вызывает опасений.

Ранее другой боец СВО больше года прожил с осколком в глазу. Мужчина получил ранение в ключе 2023-го года, однако за помощью он обратился лишь летом 2024-го года – к этому времени солдат полностью потерял зрение. Ему провели операцию по замене хрусталика, после чего зрение вернулось.

