Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:29, 5 сентября 2024Россия

Россиянин избил прохожего слесарными ножницами

В Петербурге мужчина вышел из бара и избил прохожего слесарными ножницами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина вышел из бара на улице Марата и избил слесарными ножницами 22-летнего прохожего. Об этом сообщил 78.ru.

По данным телеканала, россиянин до этого повздорил с молодым человеком. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Его доставили в одну из городских больниц с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Самого дебошира отвезли в отдел полиции. В его поимке приняли участие сотрудники Росгвардии. Причины своего поступка он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что житель Ямало-Ненецкого автономного округа избил знакомого деревянным брусом из-за старых обид и сам сдался полиции. В отношении 46-летнего россиянина было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о прорыве ВС России обороны ВСУ в ДНР

      Дело против Алека Болдуина потребовали возобновить

      Владелицу дома престарелых с прикованными к кроватям пенсионерами арестовали

      В России пресекли попытку разместить финансовую пирамиду на рынке ЦФА

      В Москве пройдет уникальное шоу

      В России захотели развить меры поддержки зеленого строительства

      Суд в особом порядке рассмотрит дело устроившего скандал в отеле экс-генерала ФТС

      Подсчитано сокращение международных резервов России

      Биржевая цена на бензин обновила рекорд с начала года

      Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше