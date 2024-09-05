Россиянин избил прохожего слесарными ножницами

В Петербурге мужчина вышел из бара и избил прохожего слесарными ножницами

В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина вышел из бара на улице Марата и избил слесарными ножницами 22-летнего прохожего. Об этом сообщил 78.ru.

По данным телеканала, россиянин до этого повздорил с молодым человеком. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Его доставили в одну из городских больниц с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Самого дебошира отвезли в отдел полиции. В его поимке приняли участие сотрудники Росгвардии. Причины своего поступка он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что житель Ямало-Ненецкого автономного округа избил знакомого деревянным брусом из-за старых обид и сам сдался полиции. В отношении 46-летнего россиянина было возбуждено уголовное дело.