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18:12, 5 сентября 2024Россия

Российский вуз отметил 150-летие через пять лет после столетия

Елецкий госуниверситет отметил 150-летие через пять лет после столетия

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Елецкий государственный университет в начале сентября 2019 года отметил свое столетие. Через пять лет вуз отпраздновал 150-летие, сообщает «Подъем».

По словам ректора университета Сергея Щербатых, никакой ошибки нет.

«У нас изменения в устав произошли (именно о том, что 150 лет) буквально в 2023 году, когда наши историки нашли документы и еще некоторые архивные данные были обнаружены», — сказал он.

Ректор пояснил, что празднование столетия в 2019 году было от Народного университета, который был в структуре вуза. Однако позже выяснилось, что еще с 1874 года в гимназии давали педагогическое образование. Щербатых заверил, что это все было подтверждено различными архивными справками, после чего Минобр принял решение внести соответствующие изменения в устав.

Ранее выпускница медицинского колледжа в Тамбове Дарья Петрунина на выпускном заявила, что за все время обучения постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам и как итог разочаровалась в профессии.

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      Никита Абрамов
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