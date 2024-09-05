Раскрыты подробности о пораженном ВС России училище в Полтаве

Bild: пораженное ВС России училище в Полтаве обучало военных со всей Украины

Пораженное Вооруженными силами (ВС) России училище в Полтаве обучало военных со всей Украины, в том числе с фронта. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Цель российских ракет — Военный институт связи. Именно здесь Украина готовит специалистов по телекоммуникациям для защиты от России. (...) В Полтаву на обучение отправляют солдат со всей Украины и с фронта», — говорится в тексте статьи.

Журналисты добавили, что не смогли подтвердить распространяемую украинскими властями информацию о том, что под удар российских военных помимо училища также попала больница.

Российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи во вторник, 3 сентября. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ракетный удар произошел в момент построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.