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13:42, 5 сентября 2024Бывший СССР

Раскрыты подробности о пораженном ВС России училище в Полтаве

Bild: пораженное ВС России училище в Полтаве обучало военных со всей Украины

Фото: ГСЧС Украины

Пораженное Вооруженными силами (ВС) России училище в Полтаве обучало военных со всей Украины, в том числе с фронта. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Цель российских ракет — Военный институт связи. Именно здесь Украина готовит специалистов по телекоммуникациям для защиты от России. (...) В Полтаву на обучение отправляют солдат со всей Украины и с фронта», — говорится в тексте статьи.

Журналисты добавили, что не смогли подтвердить распространяемую украинскими властями информацию о том, что под удар российских военных помимо училища также попала больница.

Российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи во вторник, 3 сентября. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ракетный удар произошел в момент построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.

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      Александр Курбатов
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