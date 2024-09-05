Суд в особом порядке рассмотрит дело устроившего скандал в отеле экс-генерала ФТС

Калинградский суд в особом порядке рассмотрит дело экс-генерала ФТС Завгороднего

В Калининграде Ленинградский областной суд принял решение рассмотреть в особом порядке дело экс-генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) России Завгороднего, который устроил скандал в калининградском отеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Это решение было принято во время предварительного слушания по делу Завгороднего, обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Во время допроса он вину признал и в содеянном раскаялся. Основное заседание состоится 16 сентября.

По данным следствия, ЧП произошло 2 февраля 2024 года в отеле, расположенном по улице Сергеева в Калининграде. Тогда постояльцы сообщили администратору, что на седьмом этаже в коридоре на проходе лежит мужчина и мешает пройти. Охранник гостиницы поднялся к нему, предложил проводить его до номера. В ответ мужчина проявил агрессию. Дойдя до лифта он начал душить охранника. В этот момент он позвал по рации напарника на помощь. При выходе из лифта фигурант ударил в лицо охранника. После чего они повалили его на пол и вызвали сотрудников Росгвардии. Приехавшие силовики потребовали экс-генерала проехать с ними. В ответ Завгородний нецензурно выругался и несколько раз ударил ногами росгвардейца. В итоге его задержали и доставили в отдел полиции. Уже в отделе обвиняемый еще раз ударил полицейского по ногам и ударил плечом второго правоохранителя.

Ранее сообщалось, что в Москве будут судить мужчину, напавшего на полицейских.