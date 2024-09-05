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21:47, 5 сентября 2024Мир

Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис

Трамп заявил, что не знает, как относиться к словам Путина о поддержке Харрис
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о поддержке вице-президента Камалы Харрис на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший глава Белого дома заявил, что «не знает», как относиться к словам президента России. «Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить, он поддержал Камалу и у меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — заявил политик.

5 сентября Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что фаворитом Москвы на президентских выборах США был действующий лидер страны Джо Байден. Однако после его выхода из предвыборной гонки в Кремле будут поддерживать его преемницу Камалу Харрис.

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      Марина Совина
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