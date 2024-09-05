Трех молодых россиян осудили за публичное сожжение Библии

В Ставрополье подростков приговорили к 2 годам колонии за сожжение Нового Завета

Суд вынес приговор в отношении трех молодых людей, которые публично сожгли Библию во дворе домовладения в Новоалександровске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Подростков признали виновными по статьям 213 («Хулиганство») и 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») УК РФ. Одному из них назначили наказание в виде двух лет исправительной колонии, второму – в виде 2 лет и 2 месяцев, а третьему – в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев условно.

Как было установлено в суде, все произошло в мае. Трое юношей сожгли Новый Завет из хулиганских побуждений и по мотивам религиозной ненависти, а затем опубликовали видеоролик со своими действиями в сети.

Молодым людям грозило до семи лет заключения.