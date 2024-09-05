Туристы разгромили номер отеля в Испании, использовали огнетушители и испражнились в лифте

Majorca Daily Bulletin: немецкие туристы разгромили номер отеля в Испании

Немецкие туристы разгромили номер отеля на Майорке, Испания, использовали огнетушители и испражнились в лифте. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что инцидент произошел в курортной деревне Эль-Ареналь. Двое 20-летних путешественников прибыли в отель Leblon в субботу, 31 августа. За время пребывания в гостинице они испортили матрас, повредили мебель и воспользовались двумя огнетушителями.

Когда администрация отеля вызвала полицию, немцы отрицали свою вину. Несмотря на это, их арестовали. В понедельник, 2 августа, суд обязал нарушителей заплатить по 500 евро (почти 45 тысяч рублей) в качестве возмещения ущерба.

Ранее голландский турист попал в больницу в критическом состоянии после драки у ночного клуба в Италии. 23-летний путешественник отдыхал в Неаполе вместе со своей девушкой. В ночь на 4 августа он подвергся нападению грабителей на улице в центре города.