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18:07, 5 сентября 2024Путешествия

Туристы разгромили номер отеля в Испании, использовали огнетушители и испражнились в лифте

Majorca Daily Bulletin: немецкие туристы разгромили номер отеля в Испании

Фото: Markus Mainka / magebroker.com / Globallookpress.com

Немецкие туристы разгромили номер отеля на Майорке, Испания, использовали огнетушители и испражнились в лифте. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что инцидент произошел в курортной деревне Эль-Ареналь. Двое 20-летних путешественников прибыли в отель Leblon в субботу, 31 августа. За время пребывания в гостинице они испортили матрас, повредили мебель и воспользовались двумя огнетушителями.

Когда администрация отеля вызвала полицию, немцы отрицали свою вину. Несмотря на это, их арестовали. В понедельник, 2 августа, суд обязал нарушителей заплатить по 500 евро (почти 45 тысяч рублей) в качестве возмещения ущерба.

Ранее голландский турист попал в больницу в критическом состоянии после драки у ночного клуба в Италии. 23-летний путешественник отдыхал в Неаполе вместе со своей девушкой. В ночь на 4 августа он подвергся нападению грабителей на улице в центре города.

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      Марк Успенский
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