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11:40, 5 сентября 2024Бывший СССР

Украинский блогер заявил о более 760 погибших после удара по Полтаве

Украинский блогер Богдан: после удара в Полтаве более 760 погибших
СюжетРоссийские войска

Фото: Head of Ukraine's Presidential Office Andriy Yermak / Telegram / Handout / Reuters

После удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве в морге находятся тела более 760 погибших. Об этом заявил местный блогер Богдан, его видео публикует в Telegram издание «Украина.ру».

«Это еще не окончательные цифры. Потому что вчера вывозили КАМАЗами людей. Оторванные руки, оторванные ноги», — заявил блогер.

Он призвал власти не молчать, а говорить правду. При этом блогер не рассказал, что послужило источником этой информации.

4 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным ведомства, там осуществлялась подготовка связистов, специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которые участвовали в ударах по гражданским объектам на территории России.

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      Глеб Палехов
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