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11:14, 5 сентября 2024Культура

Умер работавший водителем трамвая правнук Достоевского

Shot: в Санкт-Петербурге умер правнук Федора Достоевского Дмитрий

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет умер единственный правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий, работавший водителем трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам сына Дмитрия Достоевского, за несколько дней до смерти его отец простудился и обратился за помощью к врачам, ему назначили лечение. Мужчина лег отдохнуть и умер во сне, у него произошла остановка сердца, уточняет источник. Предположительно, правнука писателя похоронят на Смоленском кладбище.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году, он успел сняться в трех фильмах — «Мальчики», «Путешествие Достоевского» и «Секретная служба Его Величества». До того как выйти на пенсию, мужчина работал водителем трамвая, маршрут которого проходил по историческим местам, связанным со знаменитым прадедом.

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      Варвара Кошечкина
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