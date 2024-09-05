Устроившим стрельбу в американской школе оказался 14-летний ученик

ФБР: стрельбу в школе в штате Джорджия устроил 14-летний ученик, он задержан

Стрельбу в школе в американском штате Джорджия устроил 14-летний ученик. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу местного отделения ФБР Криса Ози.

В результате стрельбы четыре человека — двое учеников и двое преподавателей — не выжили, еще девять человек были госпитализированы с ранениями. Ози уточнил, что стрелявший был задержан.

Ранее шесть человек пострадали при стрельбе около школы в американском городе Ист-Кливленд, штат Огайо. Стрельба произошла «рядом с местом, где сотни человек собрались на встречу одноклассников», однако полиция не сообщила, являлись ли пострадавшие участниками встречи.

До этого неизвестный открыл стрельбу на уличной вечеринке в городе Стоктон, штат Алабама. В гуляньях приняли участие около тысячи человек. Неизвестный во время мероприятия открыл огонь по толпе.