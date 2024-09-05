В арсенале ВСУ заметили «бомбы на гусеницах»

«РГ»: ВСУ получили транспортно-заряжающие машины M992 FAASV

В арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили американские транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) M992 FAASV (Field Artillery Ammunition Support Vehicle). Киев мог получить эти машины из США, пишет «Российская газета».

В публикации отметили, что ТЗМ, способные перевозить около ста снарядов, являются «бомбами на гусеницах». «Тонкая броня плохо защищает от средств поражения, и в случае попадания даже снаряда малокалиберной пушки мощный взрыв не только разнесет саму ТЗМ, но и причинит серьезный урон находящимся рядом», — говорится в материале.

M992 построили на гусеничном шасси гаубицы M109. Машина получила высокую рубку со снарядами и конвейером для их загрузки в самоходную установку. Защищенность M992 обеспечивает алюминиевая броня, а в состав вооружения машины входит только пулемет. Двигатель мощностью 440 лошадиных сил позволяет ТЗМ развивать скорость до 64 километров в час.

В августе источник ТАСС сообщил, что роботизированное самоходное орудие «Клевер» планируют испытать в зоне проведения специальной военной операции в ближайшее время. Гаубица-робот представляет собой орудие Д-30 с автоматом заряжания на гусеничном шасси.