Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:30, 5 сентября 2024Наука и техника

В арсенале ВСУ заметили «бомбы на гусеницах»

«РГ»: ВСУ получили транспортно-заряжающие машины M992 FAASV

Фото: Quentin Johnson / Wikipedia

В арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили американские транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) M992 FAASV (Field Artillery Ammunition Support Vehicle). Киев мог получить эти машины из США, пишет «Российская газета».

В публикации отметили, что ТЗМ, способные перевозить около ста снарядов, являются «бомбами на гусеницах». «Тонкая броня плохо защищает от средств поражения, и в случае попадания даже снаряда малокалиберной пушки мощный взрыв не только разнесет саму ТЗМ, но и причинит серьезный урон находящимся рядом», — говорится в материале.

M992 построили на гусеничном шасси гаубицы M109. Машина получила высокую рубку со снарядами и конвейером для их загрузки в самоходную установку. Защищенность M992 обеспечивает алюминиевая броня, а в состав вооружения машины входит только пулемет. Двигатель мощностью 440 лошадиных сил позволяет ТЗМ развивать скорость до 64 километров в час.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

В августе источник ТАСС сообщил, что роботизированное самоходное орудие «Клевер» планируют испытать в зоне проведения специальной военной операции в ближайшее время. Гаубица-робот представляет собой орудие Д-30 с автоматом заряжания на гусеничном шасси.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Немецкая полиция начала операцию возле генконсульства Израиля

      Российский генерал заявил о попытках ВСУ завести людей и продвинуться в Курской области

      Алаудинов заявил о победе России в СВО

      Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше