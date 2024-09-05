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08:09, 5 сентября 2024Россия

В Кремле высказались о новой мобилизации в России

Песков заявил, что вопрос новой мобилизации в России не обсуждается

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Вопрос проведения новой мобилизации в России не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, его цитирует ТАСС.

«Обсуждений таких не ведется», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов агентства.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин заявлял, что в нижней палате парламента не рассматривают вопрос об объявлении мобилизации на фоне событий в Курской области. Российская группировка в зоне спецоперации насчитывает «под 700 тысяч» человек. Такого количества солдат достаточно для выполнения текущих задач, заверил он.

В России 21 сентября 2022 года объявили частичную мобилизацию. В ее ходе были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. Путин впоследствии заверял, что второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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