В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 370 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились на курском направлении до 370 военных. Потери Киева назвали в Минобороны России.

Помимо этого, уничтожены 17 единиц техники, среди которой две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронемашин. Также ВСУ потеряли два артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS, станцию радиоэлектронной борьбы и 12 автомобилей.

В ведомстве добавили, что российские военные продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории России, атакуются их резервы в Сумской области.