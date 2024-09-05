Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 5 сентября 2024Россия

В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 370 военных

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились на курском направлении до 370 военных. Потери Киева назвали в Минобороны России.

Помимо этого, уничтожены 17 единиц техники, среди которой две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронемашин. Также ВСУ потеряли два артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS, станцию радиоэлектронной борьбы и 12 автомобилей.

В ведомстве добавили, что российские военные продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории России, атакуются их резервы в Сумской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны заявил, что Россия уже победила в СВО. Как он это объяснил?

      В ЕС призвали Сербию отказаться от России

      Зеленский напомнил об ожидании помощи от США Киевом

      На Украине назначили нового главу МИД

      На московском рынке пройдет уникальное бесплатное шоу

      Минобороны России отчиталось о ситуации в Курской области

      Зеленский объяснил сокрытие планов нападения на Курскую область

      В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Прилетевший на Бали турист внезапно потерял сознание в аэропорту и не выжил

      Звезда «Дома-2» пожаловалась на раздувшееся от неизвестной болезни тело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше