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00:18, 5 сентября 2024Мир

В России оценили шансы расширения БРИКС на саммите в Казани

Ушаков: расширение БРИКС вряд ли произойдет на саммите в Казани

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Расширение межгосударственного объединения БРИКС на предстоящем саммите в Казани вряд ли произойдет. Об этом в интервью Первому каналу заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я думаю, что вряд ли будет расширение, поскольку страны-члены БРИКС договорились о том, чтобы в Казани принять положение о новом статусе — государство-партнер», — сказал он.

Ушаков отметил, что государства-партнеры не будут иметь права голоса в БРИКС при рассмотрении ключевых вопросов, однако со временем они будут участвовать в деятельности организации более активно. Тогда, по его словам, страны-члены БРИКС могут рассмотреть, кого из партнеров можно будет признать полноправным членом объединения.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС. «Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22-24 октября 2024 года», — заявил политик.

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      Артём Верейкин
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