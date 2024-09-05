В России пересмотрят планы по выпуску самолетов

Мантуров: план по выпуску самолетов в РФ пересмотрят в 2025 году

В России в 2025 годе пересмотрят планы по производству и поставкам авиакомпаниям отечественных самолетов. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его цитирует ТАСС.

По его словам, комплексный план по выпуску воздушных судов до 2030 года скорректируют только в следующем году, так как тогда именно тогда будут подходить к завершению все сертификационные процедуры. Это позволит окончально понимать, какое количество самолетов и какие перевозчики получат, отметил Мантуров.

Ранее в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин призвал ускорить разработку и производство пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Он подчеркнул, что России нужно строить собственные надежные и качественные воздушные суда в необходимых стране объемах. При этом итоговая стоимость самолета, а также его характеристики должны быть конкурентоспособными, добавил глава государства.