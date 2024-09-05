В России заявили о попытках Израиля игнорировать резолюцию СБ ООН по Газе

Постпред РФ Полянский: Израиль пытается игнорировать резолюцию СБ ООН по Газе

Израиль предпринимает попытки игнорировать резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) о поэтапном прекращении огня в сектора Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ, его слова передают «Известия».

Дипломат отметил, что власти еврейского государства рассматривает переговоры лишь в качестве «дымовой завесы». По его мнению, это сделано с целью отвлечь внимание международного сообщества от силового решения палестинского вопроса.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в секторе Газа. В ходе голосования резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС поддержали 14 из 15 стран. При этом Россия воздержалась от поддержки документа.