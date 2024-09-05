В российском городе мигрант устроил гонки по встречной полосе на автобусе с пассажирами

В Новосибирске мигрант устроил гонки на автобусе с пассажирами

В Новосибирске мигрант устроил гонки и выехал на встречную полосу на автобусе с пассажирами, пишет «Комсомольская правда».

Как пишет издание, водитель пересек сплошную линию на улице Оловозаводской в российском городе, выехал на встречную полосу движения, затем высадил пассажиров с левого ряда и продолжил движение по встречной полосе до конечной остановки. На возмущение пассажиров он якобы ответил «Мне позвонили, я тороплюсь».

Позже выяснилось, что за рулем автобуса «Паз-320540-12» находился гражданин Республики Кыргызстан 1993 года рождения.

На водителя составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на полгода или штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее в Тюмени водитель-мигрант выгнал школьника из автобуса из-за неработающего терминала. Следственный комитет организовал проверку по этому факту.