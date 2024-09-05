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20:09, 5 сентября 2024Мир

В США сочли предупреждением удар России по Полтаве

Полковник Макгрегор: удар по Полтаве является предупреждением России Западу

Фото: State Emergency Service of Ukraine / AP

Удар Вооруженных сил (ВС) России по институту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве является предупреждением Западу. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор счел предупреждением Западу сообщения об ударе по военному учебному заведению в Полтаве. Он подчеркнул, что город имеет значимое символическое значение для России из-за Полтавской битвы 1709 года.

«Настоящий посыл [удара] таков: мы идем за вами, теперь все кончено», — заявил полковник. По его мнению, Запад в будущем столкнется с последствиями этого предупреждения.

Ранее журнал Foreign Affairs со ссылкой на источники заявил об успехе России из-за ошибок ВСУ. Как утверждается, Россия наступает в Донбассе из-за ошибок в координации украинских военных и проблем с ротацией кадров.

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      Виктория Кондратьева
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