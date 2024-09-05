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16:15, 5 сентября 2024Мир

В США заявили о позоре Зеленского

Риттер: атака ВСУ на Курскую область стала позором для Зеленского

Фото: Alina Smutko / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала позором для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Атака ВСУ на Курскую область стала абсолютным позором для Украины и, в частности, для Зеленского. Это настоящее стратегическое поражение, потому что резервы и ресурсы, необходимые для стабилизации фронта, не могут доставляться вовремя и уничтожаются», — отметил эксперт.

По мнению Риттера, Зеленский «стремительно теряет» политическую поддержку, так как операция в Курской области не «принесла желаемых результатов», а ВСУ столкнулись с «полным коллапсом» в Донбассе.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что массовая отставка украинских министров говорит о скором крахе режима Зеленского.

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      Дарья Устьянцева
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