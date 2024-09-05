Британский политик Кертен: режим Зеленского скоро рухнет

Массовая отставка украинских министров говорит о скором крахе режима президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Режим Зеленского ждет скорый крах», — отметил политик.

Сразу несколько украинских министров подали в отставку, заявления от них поступили в Верховную Раду 3 сентября. Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что в отставку подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку утром 4 сентября.