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15:48, 5 сентября 2024Мир

В Британии заявили о крахе режима Зеленского

Британский политик Кертен: режим Зеленского скоро рухнет
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Массовая отставка украинских министров говорит о скором крахе режима президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Режим Зеленского ждет скорый крах», — отметил политик.

Сразу несколько украинских министров подали в отставку, заявления от них поступили в Верховную Раду 3 сентября. Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что в отставку подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку утром 4 сентября.

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      Дарья Устьянцева
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