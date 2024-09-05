Возлюбленный Селены Гомес сделал педикюр с ногтями в виде ковра

Возлюбленный Селены Гомес Бенни Бланко сделал педикюр с ногтями в виде ковра

Возлюбленный американской певицы и актрисы Селены Гомес рэпер Бенни Бланко сделал необычный педикюр. Данные фото появились на странице мастера @nailedbytav в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, специалист вручную изобразил на ногтях исполнителя часть ковра красного цвета с узорами в персидском стиле. Кроме того, к внешнему краю ногтевой пластины оказалась приклеена белая бахрома.

Пользователи сети оценили внешний вид рэпера в комментариях, разойдясь во мнениях. «Селене это кажется сексуально привлекательным?», «Отвратительно», «Это ужасно», «Мне нравится, насколько этот человек позволяет себе быть креативным», «Очень интересно», «Потрясающе!» — отметили юзеры.

В августе вторая вице-мисс Россия — 2014 Анастасия Костенко высказалась о походах мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, в салон красоты.