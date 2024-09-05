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17:32, 5 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ возобновили эвакуацию людей из Харьковской области

Лисняк: ВСУ возобновили эвакуацию людей из Купянского района Харьковской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили насильственную эвакуацию людей из Купянского района Харьковской области, чтобы там не осталось свидетелей мародерства и разграбления оставшихся предприятий малого и среднего бизнеса, которым украинские военные хотят заниматься до прихода российских подразделений. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

По его словам, из Купянского района Харьковской области поступает информация о том, что военные ВСУ вернулись к насильственной эвакуации граждан. Отказывающихся эвакуироваться украинские власти отключают от коммунальных услуг: подачи газа, водоснабжения и электричества, а также отказывают в предоставлении гуманитарной помощи.

Он добавил, что в ближайшее время будет прекращено автобусное сообщение по маршруту КупянскХарьков.

Ранее стало известно, что власти Сумской области вскоре начнут эвакуировать жителей из приграничного города Глухова и Глуховской общины. Соответствующее решение было принято на совете обороны области.

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      Илья Таксюр
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