Задержанная ФСБ за госизмену жительница Мариуполя попала на видео

ФСБ показала видео с задержанной за госизмену жительницей Мариуполя

ФСБ показала видео с задержанной в Донецкой народной республике (ДНР) за государственную измену жительницей Мариуполя. Запись публикует ТАСС.

На кадрах женщина рассказывает, что с ней связались спецслужбы Украины и дали задание собирать сведения о социальной, политической и экономической жизни Мариуполя. Кроме того, она передавала информацию о местах дислокации подразделений Минобороны России. Задержанная заявляет, что раскаивается в содеянном.

В отношении нее возбуждено дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ.