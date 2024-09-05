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22:29, 5 сентября 2024Мир

Задержанный в Белоруссии японский агент рассказал о связях с Украиной и США

Задержанный в Гомеле агент заявил, что его данные могли использовать для атаки

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Задержанный в Гомеле японский агент Масатоси Наканиси рассказал, что его данные могли использовать Украина и США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Уточняется, что задержанный японец «имел самые обширные интересы» — начиная от сбора данных о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской программы «Один пояс — один путь» и заканчивая инцидентами на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры.

По информации телеканала, агент сделал более девяти тысяч точных фотографий.

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера. Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер».

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      Юлия Мискевич
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