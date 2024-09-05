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19:14, 5 сентября 2024Культура

Солистка «Ласкового мая» сделала заявление о трагедии с Юрием Шатуновым

Певица Наталья Грозовская заявила, что знает виновника в трагедии Юрия Шатунова
Наталья Грозовская

Наталья Грозовская. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Певица Наталья Грозовская, которая выступала солисткой в группе «Ласковый май», сделала громкое заявление о трагедии, произошедшей с артистом Юрием Шатуновым. Об этом она сообщила в интервью для документального фильма телеканала «МУЗ-ТВ», отрывки из которого цитирует «Комсомольская правда».

По словам Грозовской, в раннем уходе культового исполнителя есть конкретный виновник.

«Я считаю, что это не было случайностью. Не хочу сейчас никого называть, пускай следствие разберется», — заявила Наталья.

В то же время концертный директор Аркадий Кудряшов, который помогал Шатунову возобновить певческую карьеру после возвращения из Германии, заявил, что певца погубили суды.

«Суды его добили, а виновен в этом только один человек — Андрей Александрович Разин», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что продюсер Разин прокомментировал проигрыш в суде семье музыканта.

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      Андрей Шеньшаков
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