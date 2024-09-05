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12:28, 5 сентября 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на дожди с потолка

Жители Назарово пожаловались на протекающий потолок в квартире

Фото: Gatot Adri / Shutterstock / Fotodom

Жители Назарово Красноярского края пожаловались, что на протяжении полутора месяцев с потолка их квартир «идет дождь». Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Назарово Онлайн».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица 30 лет ВЛКСМ, 37. По словам жильцов, рабочие, которые должны чинить прохудившуюся крышу, не занимаются ремонтом, который, судя по паспорту объекта, уже должен был завершиться. «На дворе уже сентябрь, а рабочих нет. Сейчас позвонила в компанию, которая делает крышу, они сказали, что сейчас отправим рабочих. Они боятся намокнуть, а мы должны мокнуть в квартире», — рассказала одна из жительниц. Жильцы также обращались в местное управление городского хозяйства, однако там им посоветовали обратиться к подрядчику. В результате людям приходится собирать льющуюся с потолка и стен воду в ведра, тазы и даже надувные бассейны.

В аналогичную ситуацию в августе попали жильцы другого, 43-го дома на той же улице. Из-за продолжающихся дождей в квартирах начали отходить потолочные покрытия и обои, мебель и ковры промокли насквозь, а на полах стали появляться большие лужи. Подрядчик, который проводил ремонт крыши, пообещал пострадавшим собственникам возместить ущерб через страховую компанию, однако неизвестно, как скоро и в каком объеме им выдадут компенсацию.

Накануне жители города Копейска пожаловались, что из-за засора колодцев по одной из улиц течет фекальная река с невыносимым запахом.

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      Полина Кислицына
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