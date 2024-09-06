Ани Лорак высказалась о последних переменах во внешности Филиппа Киркорова

Ани Лорак оказалась под впечатлением от последних перемен во внешности Киркорова

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) высказалась о последних переменах во внешности российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Ее комментарий приводит издание StarHit.

45-летняя знаменитость оказалась под впечатлением от нового тела 57-летнего артиста. «Филипп — артист, который постоянно преображается, каждый раз удивляя зрителей и поклонников. Его способность к трансформациям и умение создавать что-то новое действительно впечатляют», — отметила Лорак.

По ее словам, Киркоров не может оставить поклонников равнодушными к своей персоне. «Именно эта постоянная работа над собой, стремление к новому и умение удивлять — его главный секрет», — заявила собеседница портала.

В августе Филипп Киркоров раскрыл секрет своей стройности. Так, выяснилось, что в последнее время певец много занимается спортом. Кроме того, ради поддержания подтянутой фигуры ему пришлось отказаться от газированных напитков и сладостей.