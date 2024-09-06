Экономист спрогнозировал изменение стоимости аренды в России

Экономист Морковкин спрогнозировал рост стоимости аренды жилья в России

Стоимость аренды квартир в России будет расти, спрогнозировал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Своим мнением об изменении цен на рынке съемного жилья он поделился в беседе с «Лентой.ру».

При разрыве арендного и ипотечного платежей по некоторым объектам в три-четыре раза существуют основания полагать, что имеется достаточное пространство для дальнейшего увеличения ставок аренды, сказал экономист.

По его словам, у опережающего роста арендных ставок много причин, в том числе долгосрочных. «В условиях отмены льготной ипотеки приобретение недвижимости становится более обременительным, спрос перенаправляется в сегмент съема. Эффект усиливается возвращением части релокантов, а также снижением распространенности удаленных и гибридных графиков работы», — уточнил эксперт.

Морковкин добавил, что в текущих условиях целесообразно рассматривать альтернативные способы господдержки улучшения жилищных условий населения. Например, лизинг жилья, который предполагает субсидирование длительной аренды квартиры по фиксированной стоимости с возможностью его дальнейшего выкупа.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что сегодня выгоднее — аренда или покупка недвижимости.