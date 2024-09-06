Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 6 сентября 2024Мир

Вучич захотел обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда

Вучич заявил о готовности обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда
Александр Вучич и Владимир Путин

Александр Вучич и Владимир Путин. Фото: President of Russia / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, об этом он рассказал после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко, пишет РИА Новости.

Он не стал уточнять, в каком именно формате планирует разговор. «Послу РФ до этой встречи я уже сказал в благодарность за приглашение… уверен, что мы эти разговоры продолжим с президентом Путиным — и об освобождении Белграда, и обо всем остальном», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин и Вучич в запланированном телефонном разговоре хотят обсудить приглашение на саммит объединения БРИКС в Казани. Как отметили в Белграде, сербский лидер «с большой благодарностью и искренним уважением принял приглашение президента Путина».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      В США оценили кадровые перестановки на Украине

      Беременная женщина солгала о четырех выкидышах подряд ради страховки

      Российские военные уничтожили 20 безэкипажных катеров ВСУ вблизи Одессы

      Вучич захотел обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда

      Россиянам назвали «красные флаги» во время собеседования на работу

      В Госдуме предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

      ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от замороженных российских активов для Киева

      Зеленский объяснил необходимость дальнобойного оружия Украине

      Банда квартирных аферистов девять лет наживалась на россиянах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше