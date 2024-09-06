Вучич захотел обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда

Вучич заявил о готовности обсудить с Путиным годовщину освобождения Белграда

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, об этом он рассказал после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко, пишет РИА Новости.

Он не стал уточнять, в каком именно формате планирует разговор. «Послу РФ до этой встречи я уже сказал в благодарность за приглашение… уверен, что мы эти разговоры продолжим с президентом Путиным — и об освобождении Белграда, и обо всем остальном», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин и Вучич в запланированном телефонном разговоре хотят обсудить приглашение на саммит объединения БРИКС в Казани. Как отметили в Белграде, сербский лидер «с большой благодарностью и искренним уважением принял приглашение президента Путина».