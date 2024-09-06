Путин и президент Сербии обсудят приглашение на саммит БРИКС

Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич и Путин обсудят приглашение на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в запланированном телефонном разговоре обсудят приглашение на саммит объединения БРИКС в Казани. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

«Поедет ли [Вучич на саммит] или нет, среди прочего будет определено в телефонном разговоре с президентом Путиным, который уже согласован», — сообщил вице-премьер.

Он добавил, что сербский лидер «с большой благодарностью и искренним уважением принял приглашение президента Путина». По словам вице-премьера, Вучич не отказывался от участия в саммите объединения, а приглашение является для него большой честью.

Ранее Путин встретился с Вулиным на полях Восточного экономического форума, передав вице-премьеру приглашение для сербского лидера на предстоящий саммит БРИКС.

Вучич заявил, что получил послание, однако сообщил, что пока не принял окончательного решения о визите из-за плотного графика.