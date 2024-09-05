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13:17, 5 сентября 2024Мир

Вучич заявил о получении приглашения от Путина на саммит БРИКС

Президент Сербии Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС в Казани, однако пока не принял решение о поездке. Его слова приводит РИА Новости.

«Я получил приглашение президента Путина дней 10-12 назад, очень любезное приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, у нас тогда будут важные гости из-за границы», — отметил он.

Вучич объяснил, что из-за плотного графика в октябре пока не может точно сказать, получится ли у него посетить Казань. По его словам, речь идет о различных визитах и мероприятиях, в том числе в рамках ООН. Точный ответ он пообещал дать около 10 октября.

Сербский лидер также поблагодарил президента России за приглашение.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Во время переговоров российский лидер попросил передать Александру Вучичу приглашение на мероприятия в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани.

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      Лина Пивоварова
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