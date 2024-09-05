Вучич заявил о получении приглашения от Путина на саммит БРИКС

Президент Сербии Вучич заявил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС в Казани, однако пока не принял решение о поездке. Его слова приводит РИА Новости.

«Я получил приглашение президента Путина дней 10-12 назад, очень любезное приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, у нас тогда будут важные гости из-за границы», — отметил он.

Вучич объяснил, что из-за плотного графика в октябре пока не может точно сказать, получится ли у него посетить Казань. По его словам, речь идет о различных визитах и мероприятиях, в том числе в рамках ООН. Точный ответ он пообещал дать около 10 октября.

Сербский лидер также поблагодарил президента России за приглашение.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Во время переговоров российский лидер попросил передать Александру Вучичу приглашение на мероприятия в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани.