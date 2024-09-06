Среда обитания
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21:53, 6 сентября 2024Среда обитания

Бизнес обсудил адаптацию климата на ВЭФ

Рост температуры в Арктике в 3,9 раза превысил показатели в других частях мира

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В рамках специальной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) бизнес обсудил адаптацию к изменению климата, а также связанные с ростом глобальной температуры вызовы и возможности. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Главным вопросом сессии стало ведение бизнеса в Арктической зоне России. Рост температуры там в 3,9 раза превышает показатели в других частях мира. Это вынуждает компании учитывать климатические особенности при работе в регионе. Представители ПАО «Полюс», ПАО Сбербанк «Росатом», ПАО «РусГидро» и ПАО «ГМК «Норильский никель» поделились своим опытом.

Компании осуществляют мероприятия, направленные на заботу об окружающей среде, а также совместно с учеными Российской академии наук (РАН) анализируют данные по изменению климата. Исследования показывают, что меры, направленные на повышение надежности функционирования промышленных активов и инфраструктуры, существенно снизят угрозу потепления в Арктике.

Ранее правительство России утвердило положение о государственном фоновом мониторинге многолетней мерзлоты. Собранная информация будет использоваться для прогнозирования изменений климата и поможет не допустить их негативного влияния на экономику и качество жизни граждан.

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      Александра Качан
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