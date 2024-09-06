Британия продлила программу обучения украинских солдат

Минобороны Британии сообщило о продлении программы обучения солдат ВСУ Interflex

Министерство обороны Великобритании объявило о продлении программы Interflex по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца 2025 года, передает РИА Новости.

«Операция по обучению, которая продолжает развиваться с учетом уроков, извлеченных с передовой Украины, должна была завершиться в этом году», — отметило ведомство, уточнив, что теперь подготовка украинских бойцов продлится до конца 2025 года.

Ранее вступивший в должность в июле министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что поддержка Киева является для него приоритетом номер один, несмотря на существующие внутри его страны проблемы, так как он хочет стать «мистером Украина».