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21:54, 6 сентября 2024Спорт

Черчесов высказался о дебютном матче во главе сборной Казахстана

Черчесов похвалил игроков сборной Казахстана за самоотдачу в его дебютном матче

Фото: BERNADETT SZABO / Reuters

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о матче с Норвегией, который стал для него дебютным на этом посту. Слова специалиста приводит Metaratings.

Россиянин похвалил свою команду за самоотдачу. «Над игрой в атаке нам нужно поработать. Нам нельзя терять мячи, особенно в переходных фазах. Это рабочий момент, который мы обсудим и над этим поработаем», — заявил тренер.

Встреча Норвегии с Казахстаном в рамках первого тура Лиги наций прошла ранее в пятницу, 6 сентября. Игра завершилась со счетом 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Его предыдущим местом работы был венгерский «Ференцварош».

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      Алексей Гусев
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