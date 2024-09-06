Названы главные проблемы китайских автомобилей

Автоэксперт Буров назвал турбомоторы в китайских автомобилях недолговечными

Китайские автомобили обладают четырьмя основными недостатками, и два из них связаны с турбомоторами — это их небольшая мощность и недолговечность. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров.

Третьим недостатком эксперт назвал проблему с подвесками на некоторых моделях, которые не выдерживают условия суровых российских дорог. Иногда в негодность она может прийти уже через 30-50 тысяч километров. И наконец, в китайских автомобилях могут быть неверно переведены пункты меню медиасистемы, так что ими сложно пользоваться.

Что касается турбомоторов, то в ряде случаев они приходят в негодность уже после 150-200 тысяч километров, в то время как атмосферные двигатели подлежат ремонту через 300-400 тысяч километров.

Нередко мощностные характеристики двигателей не соответствуют массе и ожидаемой динамике переключения скоростей. В случае роботизированной коробки передач у китайских моделей могут возникать сложности с переключением.

Ранее основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников рассказал, что главной проблемой при ремонте китайских машин остается дефицит деталей. Сроки ожидания запчастей растягиваются до двух месяцев, а для отдельных брендов — Changan, BYD и FAW — до полугода. Возникают проблемы и с совместимостью комплектующих.