ИИ защитит батарею автомобиля от взрыва

Создана ИИ-модель, защищающая аккумулятор от перегрева и взрыва

Специалисты Университета Аризоны (США) спроектировали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную контролировать состояние аккумулятора электрокара. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Power Sources.

По словам автора исследования Басабы Госвами, перегрев аккумулятора электрокара практически невозможно предсказать и предотвратить. Для этого ученые создали ИИ-модель, которая в реальном времени постоянно анализирует сотни показателей батареи.

По словам Госвами, при перегреве батареи температура начинает расти в геометрической прогрессии, вызывая пожар или взрыв. Причем проблема может быть связана лишь с одной из тысячи ячеек, которые находятся в аккумуляторе. Для защиты от подобных ситуаций инженеры установили в аккумуляторные элементы датчики, информация от которых поступает на компьютер с ИИ.

Получая информацию о перегреве, ИИ-модель дает команду на отключение определенных ячеек. По словам соватора исследования Виталия Юркива, модель показала поразительную точность. Басаба Госвами подытожил, что на фоне роста популярности электромобилей вопросы безопасности транспортных средств будут все более актуальными.

Ранее авторы Bloomberg заявили, что на европейском рынке электрокаров возник дефицит доступных и недорогих моделей. Из-за этого в июле поставки автомобилей на аккумуляторах упали более чем на 10 процентов по всему региону.