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17:00, 6 сентября 2024Бывший СССР

Глава «Росатома» сообщил о покушении на экс-мэра Энергодара

Глава «Росатома» Лихачев сообщил о покушении на экс-мэра Энергодара Шевчика
Андрей Шевчик

Андрей Шевчик. Фото: РИА Новости

На экс-мэра Энергодара Андрея Шевчика произошло покушение. Об этом сообщил руководитель государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллеги, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика. Он тяжело пострадал», — приводятся в публикации слова главы госкорпорации.

Он добавил, что напряженность вокруг станции нарастает и Украина перешла к широкому применению террористических методов против гражданского населения.

Ранее Лихачев провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Сообщалось, что встреча состоялась в закрытом режиме и длилась более двух часов.

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      Глеб Палехов
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