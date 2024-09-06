В МИД Белоруссии рассказали о подробностях дела о шпионаже Японии

МИД Белоруссии: расследование дела о шпионской деятельности Японии завершается

Расследование дела о шпионской деятельности Японии на территории Белоруссии находится на завершающей стадии. Об этом заявил официальный представитель белорусского Министерства иностранных дел (МИД) Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«В данный момент расследование данного дела находится на завершающей стадии, и мера ответственности за совершенные преступления будет определена судом в полном соответствии с белорусским законодательством», — рассказал представитель ведомства.

Помимо этого, он добавил, что считает нелепым протест Токио относительно демонстрации фильма на белорусском телевидении о задержанном по подозрению в агентурной работе Масатоси Наканиси. По словам Глаза, эти требования были оставлены без рассмотрения в связи с их неправомерностью.

Ранее стало известно, что МИД Белоруссии вызвал посла Японии Хироюки Ямамото и выразил ему протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии шпионской деятельности на территории республики.