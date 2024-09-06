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15:33, 6 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия выразила протест послу Японии из-за шпиона

МИД Белоруссии выразил протест послу Японии из-за деятельности шпиона страны
Анатолий Глаз

Анатолий Глаз. Кадр: BelarusMFA / YouTube

МИД Белоруссии вызвал посла Японии Хироюки Ямамото и выразил ему протест из-за деятельности шпиона этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

«Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь», — сказал он.

О задержании сотрудника японских спецслужб стало известно 4 сентября. Уточнялось, что разведывательная деятельность Японии была пресечена впервые. Шпион собирал данные о политической ситуации в Белоруссии и снимал военную инфраструктуру.

6 сентября правительство Японии заявило Минску протест из-за выхода на белорусском телевидении сюжета о своем гражданине Масатоси Наканиси, которого задержали по подозрению в агентурной работе на спецслужбы.

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      Кристина Есикова
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