Группа Green Day прервала концерт из-за БПЛА

Рок-группа Green Day прервала концерт в Детройте из-за БПЛА

Американская рок-группа Green Day прервала концерт в Детройте из-за беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает The Detroit News.

По данным полиции, мужчина поднял в воздух квадрокоптер над стадионом Comerica Park, где проходил концерт, из-за чего музыканты прервали выступление. Отмечается, что запустившего беспилотник человека не арестовали, однако он был допрошен представителями правоохранительных органов. Концерт возобновился примерно через десять минут после инцидента.

Позже участники группы принесли зрителям извинения в соцсетях за произошедшее.

Ранее сообщалось, что американская рок-группа Linkin Park нашла замену бывшему солисту коллектива Честеру Беннингтону.