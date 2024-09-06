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20:22, 6 сентября 2024Бывший СССР

Харьковский ТЦК назначил расследование по факту избиения мобилизованного

Харьковский военкомат проведет расследование по факту избиения мобилизованного

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Служебное расследование назначено по факту избиения военнообязанного в Харькове представителями местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Командование Харьковского ОТЦК осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры», — сообщили в военкомате.

Сотрудник ТЦК, как утверждается, отстранен от выполнения обязанностей. Помимо этого, ведутся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знания законодательства сотрудников военкомата, осуществляющими оповещение граждан.

Ранее в Закарпатье сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запрос генпрокурору Украины по этому случаю.

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