Сообщение о фальсификации на выборах губернатора в Курской области не нашло подтверждения

Сообщение о фальсификации на выборах в Курской области не подтвердилось

Сообщение о фальсификации на выборах губернатора в Курской области не нашло подтверждения.

Глава аналитической группы движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Станислав Андрейчук заявил, что на губернаторских выборах в Курской области могла произойти фальсификация, так как в первый день зафиксирована аномально высокая явка в 40 процентов.

В Курской области голосование началось досрочно, для избирателей также предоставлена возможность отдавать голоса через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что делает высокий показатель явки в первый день ожидаемым.

Как правило, в случае, когда выборы длятся несколько дней, наблюдается пик голосования в первый день. Затем происходит спад явки, новый всплеск фиксируется в последний день выборов — тогда голосуют те, кто откладывал это дело на последний момент.

Кроме того, о важности для жителей региона неотложного голосования в первый день может свидетельствовать тот факт, что в регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В некоторых районах, где идут боевые действия, выборы были отложены. По этой причине избиратели могли продемонстрировать высокую явку в первый день на случай, если голосование приостановится, и проголосовать в другие дни не удастся.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно делала акцент на регионе из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»