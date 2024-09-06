Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

Израильская фигуристка Гринберг выступила против отстранения россиян

Израильская фигуристка Габриэлла Гринберг в интервью YouTube-каналу «Фигурные подружки» оценила отстранение соперниц из России от международных соревнований.

Она выступила против такого решения. «Спорт вне политики. Зачем спортсменов всяких отстранять и так далее? Все должны быть в равных условиях», — отметила Гринберг.

15-летняя фигуристка выступает в одиночном катании, она является уроженкой Москвы и тренируется в академии «Ангелы Плющенко». С 2022 года Гринберг представляет на соревнованиях Израиль.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.