WSJ: крушение украинского истребителя F-16 стало результатом спешки

Первое крушение переданного Украине истребителя F-16 стало результатом спешки. Инцидент объяснило издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что западные чиновники обсуждают целесообразность использования Украиной истребителей F-16 спустя несколько недель после их получения. Подчеркивается, что пилоты не успели получить достаточный опыт полетов.

По словам собеседника издания, произошедшая «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события». Источник WSJ добавил, что во время обучения украинским пилотам не объясняли все тонкости работы с F-16.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16 стало известно 28 августа. Как уточнялось, истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Она подчеркнула, что командование украинской армейской авиации пыталось скрыть причину произошедшего и обвинила действующего на тот момент главу Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в молчании.