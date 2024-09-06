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09:35, 6 сентября 2024Мир

Лавров заявил о разъяснении Зеленскому правил приличия

Лавров выразил надежду, что Моди разъяснил Зеленскому правила приличия

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Остается надеяться, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Киев смог разъяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому правила приличия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«После визита Моди в Москву Зеленский сам заявил, что индийский премьер нанес удар усилиям по урегулированию украинского конфликта. Тем не менее Моди потом отправился в Киев. Я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. Я на это надеюсь по крайней мере», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что в свете последних заявлений украинских официальных лиц о визите президента России Владимира Путина в Монголию объяснение правил приличия «является необходимым». Дипломат резюмировал, что слова Киева являются «хамством».

2 сентября официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий назвал «тяжелым ударом» визит Владимира Путина в Монголию. «Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — подчеркнул он.

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